Abertas as inscrições para agentes interessados em integrar o Comando de Operações Penitenciárias

Só podem se candidatar agentes da área de Segurança e Custódia que concluíram com aproveitamento o curso “Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário”.

Com o objetivo de selecionar agentes penitenciários para integrar o Comando de Operações Penitenciárias (Cope), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) divulgou hoje (2) no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura de inscrições.

Inicialmente, serão ofertadas 25 vagas, distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e Três Lagoas. A intenção é que a equipe seja ampliada gradativamente, conforme necessidade e conveniência da Agepen.

Ao se candidatar, o interessado está automaticamente se inscrevendo para o Teste de Aptidão Física (TAF), exigido para compor a equipe. A avaliação será realizada no dia 12 de maio, no estádio Morenão. As provas previstas, bem como o modo e tempo de execução estão detalhados no edital.

As inscrições podem ser feitas até às 11 horas do dia 4 de maio. O formulário para preenchimento está disponível no site, de acordo com os seguintes passos: Downloads, Escola Penitenciária, Ficha de Inscrição para o Cope ou diretamente por este atalho.

De acordo com o edital, serão aceitas somente fichas digitadas, assinadas e enviadas via e-doc para a Escola Penitenciária ou pelo e-mail (escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br).

Para participação no TAF, além do envio da ficha de inscrição, o candidato deverá apresentar à Espen (até a data de encerramento das inscrições) declaração da Divisão de Recursos Humanos da Agepen de que é servidor efetivo do Sistema Penitenciário Estadual – Área de Segurança e Custódia, além do certificado de conclusão do curso solicitado.

Também é exigido que seja entregue o atestado de aptidão física, emitido por um médico cardiologista ou ortopedista, constando expressamente que se encontra em condições de submeter-se a situações de intenso desgaste físico e mental inerentes à função; além dos exames específicos previstos no edital. Todos os exames e laudos médicos deverão conter CRM, carimbo e assinatura do médico responsável, sendo aceitos apenas os originais.

Após aprovação no TAF e demais comprovações, os candidatos passarão por avaliação psicológica e serão selecionados pela Diretoria de Operações (DOP), com base nas exigências contidas na Lei nº 5.147, de 27 de dezembro de 2.017, que regulamentou a criação do Comando de Operações Penitenciárias.

Confira mais detalhes a partir da página 10 do DOE.