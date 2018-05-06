Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 18:52

Buscar

Últimas notícias
X

Utilidade pública

Bonito recebe Serviço de Atendimento Móvel da Sanesul nesta segunda-feira

A van ficará em frente à prefeitura, das 8h às 16h, no evento “Procon na Rua”

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/05/2018 às 13:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os moradores de Bonito vão receber, nesta segunda-feira (7), o Serviço de Atendimento Móvel da Sanesul, na rua Coronel Pilád Rebuá, Centro (em frente à Prefeitura), das 8h às 16h.

A equipe da Gerência Comercial (Geco) da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – com apoio dos colaboradores de Jardim e da unidade do município participarão do “Procon na Rua” e prestarão esclarecimentos e serviços à comunidade. “Os interessados poderão negociar débitos, fazer a revisão das contas, alteração de nome, pedido de ligação nova, pesquisa sobre a tarifa social e recuperação de inativas”, explica o gerente Comercial da Sanesul, Walmir Santos Lino.

Leia Também

• Tem início encascalhamento da rodovia MS-345, em Bonito

• Agência Crisval Tur, do Grupo Zagaia, lança canal sobre Bonito no YouTube

• Asfalto entre Bonito e Jardim deve ser entregue no fim do mês

Em Bonito, segundo o supervisor da unidade da Sanesul, Ronaldo Dornel Gil, de 7.200 ligações de água, 820 são ligações inativas. “São consumidores que pediram a ligação, depois ficaram sem efetuar o pagamento, não fizeram a renegociação da dívida e o serviço da água foi suspenso. Em média, temos de 400 a 500 cortes por mês em Bonito”, comenta o supervisor.

Recentemente, os vereadores Lucas Leandro Paes, Maria Lúcia Gonçalves de Miranda, Edinaldo Gregório Dias e Valdevino Vargas Ribeiro solicitaram ao diretor-presidente da Sanesul, Luiz Rocha, para divulgar mais sobre a tarifa social da água e/ou esgoto, informando quais são as pessoas que têm direito a esse benefício. O requerimento foi justificado devido às dificuldades enfrentadas por inúmeras pessoas para quitarem suas contas.

Na ação itinerante, de acordo com a gestora da Sanesul, Adriana Sampaio dos Santos, os atendentes vão explicar os critérios para obter o cadastro da tarifa social baixa renda. “A família precisa ter renda de até um salário mínimo, morar numa área de até 50m², o consumo de energia de até 100kwh/mês, de água até 20m³, não pode ter dívidas com a Sanesul, precisa estar cadastrado na categoria residencial e pagar regularmente a conta no vencimento”, explica.

Durante o Atendimento Móvel da Sanesul, haverá também informativos sobre como e quando é cancelado o benefício da tarifa social. “Conta não paga no vencimento, irregularidade na ligação e se o consumo de água ultrapassar os 20 m³ por mês.”

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo