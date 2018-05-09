Leilão da Sefaz oferece 456 lotes de produtos com lances online

Estão sendo leiloados uma diversidade de produtos que incluem brinquedos, vinhos, colchões de massagem com controle, pneus, sapatos para adultos e crianças, porta de caminhonetes, malotes de bijuterias, roupas infantis, cosméticos, bebidas, lâmpadas de led, colchões de dormitório, cremes de cabelo e até móveis.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) informou em nota nesta quarta-feira (9) que está leiloando 456 lotes de produtos. De acordo com o coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Marcelo Monteiro, os produtos e bens ofertados são aqueles apreendidos e que estão há mais de 60 dias sem ser reclamados por seus proprietários. Os lances podem ser ofertados apenas na modalidade online.

Os interessados em participar no dia 16 de maio, às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), devem efetuar um cadastro na página da Casa de leilões, encaminhando online os documentos listados abaixo com até 48 horas de antecedência ao leilão. Para:

Pessoa Física: Carteira de identidade, CPF/MF e comprovante de residência.

Pessoas Jurídicas: Contrato social, CNPJ/MF, Carteira de identidade e CPF/MF do representante legal da empresa.

Todos precisam estar em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal. Os documentos mencionados acima poderão ser anexados no portal da Casa de Leilões, seguindo os seguintes procedimentos: logar no site com a senha e login cadastrados e acessar o botão “minha conta” e através do link “envio de documentos”, aguarde a confirmação da liberação de cadastro para participação do leilão online.

Os lotes podem ser conferidos no site da leiloeira ou pessoalmente nos dias 11, 14 e 15 na Comfit, que fica na rua Delegado José Alfredo Hardman, s/nº, Parque dos Poderes, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Campo Grande. O horário de visitação vai das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 3318-6453.