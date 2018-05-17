Governo convoca aprovados na Polícia Civil para prova prática de digitação

A prova acontecerá na Unigran da Abrão Júlio Rahe, 325, no Centro, em Campo Grande. Os candidatos deverão chegar com antecedência mínima de 30 minutos do horário divulgado no primeiro edital. A prova terá caráter eliminatório. O canditado terá de digitar um texto predefinido, em computador compatível com IBM/PC, com aproximadamente mil caracteres, incluindo os espaços. O tempo máximo é de 5 minutos.

A sexta fase do concurso da Polícia Civil no cargo de agente de polícia convoca candidatos aprovados para realizarem a prova prática de digitação, que acontece no próximo dia 20 de maio. O chamamento já havia sido publicado no dia 15 de maio, mas o Governo ampliou dois tópicos, incluiu regras e republicou o edital no Diário Oficial desta quinta-feira (17).

Será considerado “apto” o candidato que realizar a digitação do texto de forma completa. O texto final só poderá ter 20 erros de digitação, que incluem inversão de letras, omissão ou excesso de letras, sinais e/ou acentos, letras, sinais e/ou acentos incorretos, duplicação de letras e/ou palavras,falta de espaço entre palavras, falta ou uso indevido de maiúsculas.

Será considerado “inapto” o candidato que não concluir a digitação do texto em sua integralidade dentro do tempo máximo de 5 minutos ou que, mesmo que tenha completado, ultrapasse o limite máximo de 20 erros de digitação.

O candidato deverá assinar um documento ao final da prova e o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado. A relação de candidatos está listada entre as páginas 8 e 17 do diário desta quinta-feira.