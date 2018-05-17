Imasul abre seleção para contratação temporária de analista e técnico com salário de até R$ 2,6 mil

Os salários variam de R$ 1.882,10 no caso do cargo de Técnico de Amostragem a R$ 2.663,70, para Analista de Laboratório. Ambos devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sendo que o contrato terá a duração e até dois anos podendo ser prorrogado por mais um ano.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) abriu processo seletivo simplificado com três vagas, sendo duas de analista de nível superior e uma para técnico de nível médio com objetivo de compor a equipe técnica que atua no programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do MS, e na execução do Contrato n. 016/2016-ANA-Qualiágua.

De acordo com o edital nº 1/2018 – SAD/Imasul – Programa QualiáguaProcesso Seletivo Simplificado/Sad/Imasul – Programa Qualiágua, publicado na edição desta quinta-feira (17.5) no Diário Oficial do Estado (DOE), as inscrições para o processo seletivo simplificado devem ser realizadas no período de 17 a 21 de maio de 2018, diretamente no Imasul – avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº, Parque dos Poderes, das 8h às 13h. O candidato deve entregar ficha de inscrição preenchida conforme o modelo do Anexo I do edital de seleção. Não há taxa de inscrição.

Não serão aceitas inscrições para mais de uma função, condicionais, extemporâneas, por correspondência, via fax, via postal ou via correio eletrônico, bem como pedidos para quaisquer alterações nos dados, após sua formalização.

A análise curricular será feita pela comissão de seleção nos dias 22 e 23 de maio. Em 25 de maio será publicado no DOE e no site do Imasul o resultado da análise curricular e a convocação dos classificados para a entrevista. Os classificados para a última etapa serão entrevistados nos dias 28 e 29 de maio. A relação dos candidatos selecionados para as vagas e homologação do processo seletivo será publicada dia 30 de maio no DOE e no site do Instituto.

Requisitos

As vagas para o cargo de Analista de Laboratório são para candidatos com nível superior completo (Químico ou Biólogo). A carga horária é de 40h semanais, com salário de R$ 2.663,70. As habilitações e requisitos a serem analisados são: habilidade numérica e capacidade analítica; bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; condicionamento físico para atividades de campo; Carteira de Habilitação categoria B, no mínimo e disponibilidade para viajar.

Dentre as atribuições do cargo estão: realizar análises físico-químicas e microbiológicas; implantar e executar controle de qualidade analítica; executar testes específicos de calibração (aferição) dos equipamentos analíticos; elaborar e revisar procedimentos de laboratório e metodologias de análises; fazer implementação de novas metodologias de análises; elaborar relatórios de ensaios; realizar serviços de amostragem e medições em campo; conduzir veículos.

O cargo de Técnico de Amostragem exige Nível Médio completo; condicionamento físico para atividades de campo; habilidade numérica e capacidade analítica; conhecimento em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet); bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; Carteira de Habilitação categoria B, no mínimo e disponibilidade para viajar. O salário é de R$ 1.882,10 para uma carga horária de 40h semanais.

Dentre as atribuições inerentes ao cargo estão: realizar coletas de amostras de água, efluentes e sedimentos; realizar medições em campo de água superficiais, subterrâneas e efluentes; executar testes específicos de calibração (aferição) dos equipamentos de medição; executar controle de qualidade da amostragem; manter limpos e organizados os equipamentos e materiais de amostragem; elaborar e revisar procedimentos de amostragem e metodologias de medições; conduzir veículos; pilotar embarcação aquática.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318-5619 ou 5606.