Mega-Sena acumula, e próximo prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

Sorte
Não houve ganhador no sorteio das seis dezenas do concurso 2.042
A Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (19) em Campos Novos, Santa Catarina, acumulou, e a estimativa de prêmio para o concurso 2.043, a ser realizado no dia 23 deste mês, é de R$ 6,5 milhões.
As dezenas sorteadas foram 14, 22, 29, 32, 33 e 35.
Quina e quadra
Os apostadores que acertaram a quina foram 47, e cada um vai receber R$ 34, 50 mil.
A quadra teve 3.018 ganhadores, cujo prêmio será de R$ 767.
A aposta mínima da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 3,50.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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