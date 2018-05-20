Mega-Sena acumula, e próximo prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

A Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (19) em Campos Novos, Santa Catarina, acumulou, e a estimativa de prêmio para o concurso 2.043, a ser realizado no dia 23 deste mês, é de R$ 6,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram 14, 22, 29, 32, 33 e 35.