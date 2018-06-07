Morador de rua em MS é socorrido com hipotermia em estado grave

Corumbá
Segundo os bombeiros, ele estava debaixo de uma marquise e foi levado para o pronto-socorro da cidade
Um morador de rua de 57 anos foi socorrido em estado grave com sintomas de frio, no início da manhã desta quarta-feira (6), em Corumbá, a 293 quilômetros de Aquidauana.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com sintomas de hipotermia aguda: fortes tremores no corpo, não conseguia se movimentar, tinha espasmos musculares, com confusão mental, as extremidades do corpo em tom acidentado e pele fria.
O homem foi socorrido debaixo da marquise de uma loja. Ele foi envolto pelos bombeiros em uma manta térmica para aquecer o corpo e foi socorrido para o pronto-socorro.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima ontem era de 13°C na manhã desta quarta-feira em Corumbá.
Orientação
Em caso de situações em que há alguém com sintomas de hipotermia, a orientação do Corpo de Bombeiros é chamar uma ambulância imediatamente e enquanto espera o socorro e tirar a pessoa do local gelado e dar uma bebida quente a ela, mas não a ponto de causar choque térmico.
Outra orientação é aquecer as axilas e pernas do paciente e caso a pessoa esteja com roupas molhadas,é preciso retirá-las o quanto antes, pois elas absorvem o calor do corpo, impedindo-o de se manter na temperatura adequada.
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