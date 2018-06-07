Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 06:15

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Morador de rua em MS é socorrido com hipotermia em estado grave

Segundo os bombeiros, ele estava debaixo de uma marquise e foi levado para o pronto-socorro da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 09:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um morador de rua de 57 anos foi socorrido em estado grave com sintomas de frio, no início da manhã desta quarta-feira (6), em Corumbá, a 293 quilômetros de Aquidauana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com sintomas de hipotermia aguda: fortes tremores no corpo, não conseguia se movimentar, tinha espasmos musculares, com confusão mental, as extremidades do corpo em tom acidentado e pele fria.

Leia Também

• Novo vence Aparecidense e garante classificação; Corumbaense vence mas é eliminado

• Corumbá decreta situação de emergência em áreas afetadas pela cheia do rio Paraguai

• Festival Estudantil da Canção de Corumbá acontece de 23 a 25 de agosto

O homem foi socorrido debaixo da marquise de uma loja. Ele foi envolto pelos bombeiros em uma manta térmica para aquecer o corpo e foi socorrido para o pronto-socorro.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima ontem era de 13°C na manhã desta quarta-feira em Corumbá.

Orientação

Em caso de situações em que há alguém com sintomas de hipotermia, a orientação do Corpo de Bombeiros é chamar uma ambulância imediatamente e enquanto espera o socorro e tirar a pessoa do local gelado e dar uma bebida quente a ela, mas não a ponto de causar choque térmico.

Outra orientação é aquecer as axilas e pernas do paciente e caso a pessoa esteja com roupas molhadas,é preciso retirá-las o quanto antes, pois elas absorvem o calor do corpo, impedindo-o de se manter na temperatura adequada.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo