Governo lança R$ 1,9 milhão em licitação e anuncia mais de R$ 5 milhões para novas obras

De acordo com a Coordenadoria de Licitação da Agesul, o município de Bataguassu receberá obras de ampliação do esgotamento sanitário, orçado em R$ 1.151.024,53. Já Taquarussu, recebe pavimentação e drenagem na rua Dom Pedro I, cujo valor está estimado em R$ 216.783,22. E Anaurilândia, também deve ser beneficiada com pavimentação e drenagem no acesso ao loteamento habitacional São João Calábria, onde os investimentos podem chegar a R$ 583.160,02.

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (15), novas licitações com valores que podem chegar a R$ 1,9 milhão e oito resultados de licitação que totalizam investimentos de R$ 5.375.314,20. Os editais podem ser conferidos nas páginas 44 e 45.

Mais Resultado

O primeiro resultado de licitação divulgado refere-se à obra de pavimentação e drenagem no setor 3, da avenida Nossa Senhora das Mercês, em Corumbá. A obra será executada por R$ 928.818,72. Novo Horizonte também teve resultados divulgados, para a pavimentação e drenagem de parte da rua Projetada e da estrada vicinal B-7, serão disponibilizados R$ 518.629,24.

Em Anaurilândia, os investimentos para asfalto e drenagem de parte das ruas do loteamento habitacional São João Calábria, que já teve outro trecho contemplado hoje com uma licitação lançada, chegarão a R$ 555.477,48.

O município de Eldorado também receberá mais asfalto. Serão realizadas obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas dos bairros Spartaco Astolfi, com os investimentos de R$ 552.190,00, e no Manoel Farias, que receberá R$ 492.540,00.

Já Alcinópolis receberá R$ 1.336.704,18 de investimentos para o recapeamento de diversas ruas. Em Costa Rica, a rua Pintado e adjacência recebe R$ 554.876,54 para pavimentação e drenagem. E Sidrolândia, que contará com investimentos da ordem de R$ 436.078,04, contempla diversas ruas do bairro Pindorama com pavimentação e drenagem.

As obras com resultados divulgados aguardam assinatura de contrato e ordem de início de serviço, que será expedida pela Agesul.