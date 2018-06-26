Governo autoriza concurso para agente de segurança socioeducativa com 201 vagas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de 228 vagas na carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas. Deste total, 201 são para agente de Segurança Socioeducativa, outras 11 para analista de medidas socioeducativas e mais 16 para área se serviço social. Os salários variam entre R$ 2,7 mil e R$ 4,8 mil. O edital com a autorização deve ser publicado na próxima semana.

“Estamos atendendo mais uma demanda importante dessa categoria de servidores que desempenha um trabalho fundamental dentro da segurança pública”, destacou o secretário de Administração, Carlos Alberto Assis, lembrando que além da convocação de novos servidores para Agepen, o Governo do Estado encerra o primeiro semestre com o concurso para reposição nos quadros da Polícia Civil, trabalha no concurso público para reposição de 650 vagas na Polícia Militar e Bombeiros Militares e, agora, fecha o ciclo com a reposição dos servidores que desempenham função nas Uneis. “São mais de 1.500 novos servidores só na Segurança Pública”, completou.

“Esses profissionais são de extrema importância para a Sejusp, porque atuam quando todos os outros atores falharam. Eles têm a responsabilidade de fazer com que o período de internação não seja apenas um estágio para o sistema penitenciário, e sim de preparar esse adolescente que deverá voltar para a sociedade”, pontuou o secretário de Estado de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.