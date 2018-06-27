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Governo autoriza concurso público para cargos de gestão de Medidas Socioeducativas

Serão 201 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa com salário inicial de R$ 2.757,80

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/06/2018 às 12:41

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Decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (27), autoriza a realização de concurso público para provimento dos cargos de Analista de Medidas Socioeducativas e de Agente de Segurança Socioeducativa da carreira Gestão de Medidas Socioeducativas, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e a Sejusp serão responsáveis pela realização do concurso público, “estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e seleção dos candidatos, observados os dispositivos da legislação vigente”.

No início desta semana foi confirmada pelo secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, que o concurso havia sido autorizado pelo Governo do Estado, com previsão de 228 vagas. Na prática, serão 201 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa com salário inicial de R$ 2.757,80. Para o cargo de Analista de Medidas Socioeducativas serão 11 vagas para a área de psicologia e 16 para área de Serviço Social com salário inicial em torno de R$ 4.879,19.

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