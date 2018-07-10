Inscrições para o prêmio de Gestão Pública terminam dia 30 de julho

O prêmio de Gestão Pública visa incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras. Os prêmios serão distribuídos entre seis projetos vencedores divididos em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis, e Ideias Inovadoras Implementáveis que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos.

Servidores públicos estaduais têm até o dia 30 de julho para inscrever projetos e concorrer ao XIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. O edital de prorrogação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição 9.686.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Escola de Governo (Escolagov) até às 23h59 do dia 30 de julho. O participante deve preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Logo após o envio da inscrição o participante deverá aguardar mensagem de confirmação na tela do computador onde constará o protocolo de envio.

O Prêmio visa além de identificar e divulgar as melhores práticas da administração pública, fomentar a busca de soluções para os problemas diários, incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho, e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

O concurso é coordenado pela Escolagov e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetems).