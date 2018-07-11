Em Mato Grosso do Sul, 11 municípios têm geadas durante a madrugada

elo menos onze municípios de Mato Grosso do Sul tiveram geadas na madrugada de hoje. O fenômeno climático ocorre geralmente quando a temperatura é igual ou inferior e 0°C. O meteorologista Natálio Abrahão Filho confirmou ocorrência de geadas em Água Clara, Amambaí, Aquidauana, Bela Vista, Camapuã, Jardim, Juti, Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Os municípios de Bela Vista e Rio Brilhante registraram temperaturas de 1,7°C e 0,5°C e ambos tiveram a menor sensação térmica do Estado, -5°C. Em Amambaí os termômetros marcaram 3,3°C e sensação de -4°C.

Mesmo sem geada outros municípios tiveram baixas temperaturas, é o caso de Campo Grande com 7,3°C e sensação de 3°C. A mesma sensação térmica foi registrada em Coxim, Dourados, Itaquiraí, Porto Murtinho e Sete Quedas.