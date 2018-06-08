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Pré-inverno

MS pode registrar 1ºC nesta sexta-feira e há possibilidade de geada para o fim de semana

Boletim meteorológico aponta que a partide de domingo as temperaturas devem subir no estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/06/2018 às 09:50

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A primeira dezena de junho segue com tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas na maior parte de Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões Sul e Sudoeste.

As quedas mais expressivas de temperatura estão sendo sentidas desde essa quinta-feira (7) com a chegada de uma nova frente fria de forte intensidade e trás possibilidade de ocorrência de geada no fim de semana, abrangendo os municípios das regiões citadas anteriormente.

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A região Norte poderá seguir com temperaturas elevadas com variação entre 17°C e 31°C até domingo (10).

Nesta sexta-feira (8) e amanhã as temperaturas podem ficar abaixo de 5°C, como é o caso dos municípios de Sete Quedas e Aral Moreira em que os termômetros devem registrar mínima de 1°C e Dourados de 3°C. A Capital pode fechar a semana na marca de 12°C a 22°C.

A partir de domingo as temperaturas voltarão a se elevar em todas as regiões do Estado.

Na próxima semana, uma nova onda de frio poderá chegar a Mato Grosso do Sul a partir do dia (12), entretanto sem possibilidade de geada ou frio rigoroso. De acordo com os modelos meteorológicos, a quarta-feira (13) tem grande possibilidade de ser o dia mais frio da semana com a variação de temperatura estimada entre 11°C a 25°C para o Estado.

A umidade relativa do ar deve ficar na faixa de 30% a 95% na maior parte do Estado. As temperaturas vão variar de 1ºC a 28ºC.

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

• Bonito – 10°C (mínima) / 23ºC (máxima)
• Campo Grande – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Corumbá – 11ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Coxim – 13ºC (mínima) / 27ºC (máxima)
• Dourados – 3ºC (mínima) / 21ºC (máxima)
• Naviraí – 8ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Nova Andradina – 10ºC (mínima) / 22ºC (máxima)
• Ponta Porã – 4ºC (mínima) / 19ºC (máxima)
• Três Lagoas – 14ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

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