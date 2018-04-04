Personalidades de Guia Lopes da Laguna são homenageadas em projetos de Felipe Orro

Pelo projeto uma das pontes será denominada Ataliba Ferreira, que fica sobre o Rio Santo Antônio, na rodovia MS-382. A outra personalidade homenageada será Edilson Grubert, que vai ceder seu nome para a ponte sobre o Córrego Santa Tereza, também na MS-382.

Projetos de Lei do deputado estadual Felipe Orro apresentados na sessão desta terça-feira, dia 3 de abril, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pretende homenagear duas personalidades de Guia Lopes da Laguna, cedendo seus nomes para duas pontes no município.

Bio - Ataliba Ferreria é filho de Maria Francisca Ferreira e João Batista Ferreira. Aos 18 anos alistou-se no Exército Brasileiro (EB) na cidade de Bela Vista e foi convocado para a 2ª Guerra Mundial, permaneceu na Itália por um ano, onde recebeu a graduação de 3º sargento da Força Expedicionária Brasileira.

Ataliba foi uma pessoa trabalhadora e pai de família exemplar, causou-se por duas vezes e é pai de sete filhos. Sempre morou em Guia Lopes da Laguna, onde foi pecuarista, Juiz de Paz, Delegado e Comerciante. Faleceu aos 93 anos de idade.

Edilson Vargas Grubert nasceu em 1946, sendo filho de Izidro Ernesto Grubert e Ercy Vargas Grubert, além de pecuarista em Guia Lopes da Laguna, criou gado nelore também em Bela Vista e Porto Murtinho.

Ele foi casado com Eva Martinez Grubert, tiveram dois filhos, nove netos e dois bisnetos. Edilson foi vereador por dois mandatos no município e faleceu aos 71 anos em março de 2017 na cidade de São Paulo.

Edilson foi um homem determinado, de personalidade forte, que sempre primou pela honestidade e muito lutou pelas causas de Guia Lopes da Laguna, o que o capacita com esta homenagem.

Felipe Orro defende a homenagem às duas personalidades pelo fato de se destacarem no cenário local, com atuações que até hoje podem ser notadas no município. “Sem sombra de dúvidas são duas pessoas importantíssimas para Guia Lopes, são pessoas que merecem serem homenageadas pelo histórico de vida delas”, pontuou.

Os presentes projetos de lei foram solicitados pela comunidade do município, intermediados pelos vereadores Gilberto Ferreira de Souza, José Carlos dos S. Miranda e Ademir Souza Almeida. No caso de Ataliba Ferreira a autorização para o uso do nome foi autorizada pela familiar Ivanir de Toledo Ferreira e no caso de Edilson Grubert, a autorização foi dada por Ercy Grubert Bazzo.