Inscrições abertas para voluntários músicos no CBMMS

Cidadãos comuns ou militares da reserva das forças armadas que são músicos (instrumentistas ou cantores), de ambos os sexos, interessados em apoiar e auxiliar a corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na execução de atividades musicais, com objetivos cívicos, militares, culturais, educacionais e de assistência social podem se inscrever para fazer parte da Banda do CBMMS.

O Comando busca com essa iniciativa uma maior interação com a comunidade, na busca por melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Almeja-se que os voluntários músicos na Banda do CBMMS desenvolvam a criatividade e a expressão artística por meio da música, trabalhando repertórios militares, eruditos e populares; e desenvolvam, também, conhecimentos na área bombeiro-militar, oportunizando uma cultura preventiva e reativa, pois lidarão constantemente com o público no decorrer do seu trabalho voluntário.