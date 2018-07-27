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Inscrições abertas para voluntários músicos no CBMMS

O Comando busca com essa iniciativa uma maior interação com a comunidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 09:02

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Cidadãos comuns ou militares da reserva das forças armadas que são músicos (instrumentistas ou cantores), de ambos os sexos, interessados em apoiar e auxiliar a corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul,  na execução de atividades musicais, com objetivos cívicos, militares, culturais, educacionais e de assistência social podem se inscrever para fazer parte da Banda do CBMMS.

O Comando busca com essa iniciativa uma maior interação com a comunidade, na busca por melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Almeja-se que os voluntários músicos na Banda do CBMMS desenvolvam a criatividade e a expressão artística por meio da música, trabalhando repertórios militares, eruditos e populares; e desenvolvam, também, conhecimentos na área bombeiro-militar, oportunizando uma cultura preventiva e reativa, pois lidarão constantemente com o público no decorrer do seu trabalho voluntário.

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Os voluntários músicos poderão também, caso desejarem, auxiliar no serviço operacional das unidades da Corporação, desde que não haja prejuízos às suas funções na Banda. O processo de adesão será constituído das seguintes etapas:

  • 1ª Etapa – Inscrição presencial, das 8h às 13h30, na sala da Banda de Música, localizada no prédio da rua Fernando Augusto Correa da Costa, 376, Jardim América, Campo Grande (MS) – Quartel do Comando Geral – “Quartel Imperador Dom Pedro II” (ao lado do Parque de Exposições);
  • 2ª Etapa – Entrevista pessoal;
  • 3ª Etapa – Assinatura do termo de responsabilidade e do termo de adesão, apenas para os candidatos inscritos e pré-selecionados na etapa anterior (conforme divulgação no site do CBMMS);
  • 4ª Etapa – Participação em curso para voluntário no CBMMS;
  • 5ª Etapa – Realização de estágio operacional.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo número (67) 3357 – 9425.

Amparo Legal

  • Lei Federal N° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;
  • Decreto Estadual N° 14.568, de 21 de setembro de 2016;
  • Portaria n° 211/BM-1/CBMMS, de 10 de fevereiro de 2017, e suas alterações – Diário Oficial do Estado de MS nº 9.348/17, página 7;
  • Portaria CBMMS/BM-1 n° 237, de 26 de abril de 2018.

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