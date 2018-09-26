Prefeitura de Terenos realiza pacote de obras para desenvolvimento local

A Prefeitura de Terenos está realizando um "pacote de obras" em diversas regiões do município. As ações foram previstas pelo planejamento traçado na atual gestão que, segundo o Executivo Municipal,deverá encaminhar novos projetos para captação de recursos junto ao Governo Federal ainda em 2018.

No bairro Bodoquena 1, estão sendo realizadas obras de pavimentação asfáltica, drenagem e instalação de rede de água. O recurso é proveniente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) e Governo do Estado, no valor de R$ 560.851,51.

Há obras de restauração funcional do pavimento na rua Pedro Celestino e em diversas vias do Jardim Bodoquena. O recurso é proveniente do Fundersul, no valor de R$ 1.614.737,91.

No bairro Indubrasil, as equipes estão realizando uma obra de infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica. O recurso é proveniente da Prefeitura Municipal de Terenos e Governo Federal (Ministério da Cidade), no valor de R$ 276.000,02.

Ainda estão em execução, obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, na rua Joaquim Honostório de Rezende e adjacências. O recurso é proveniente do Fundersul, no valor de quase 1 milhão de reais.