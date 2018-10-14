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Meio ambiente

Imasul emite alerta à população para enchentes na região de Bonito

Ribeirinhos devem ficar alerta para o Rio Miranda, que atingiu o nível de emergência às 19h de ontem

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/10/2018 às 10:16

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O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado ao governo do Estado, emitiu alerta neste sábado (13) à noite, após constatar que às 19 horas o Rio Miranda, no município de Bonito, atingiu o nível de emergência, conforme alerta emitido pela Sala de Situação do Imasul.

De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados MT-738, no Distrito de Águas de Miranda, choveu 81 mm nas últimas 72 horas na região e há previsão para as próximas 24 horas, podendo ultrapassar o nível atual de 607cm.

Com a subida do Rio, já iniciou o processo de invasão das águas nas regiões ribeirinhas e há potencial para provocar significativos danos materiais e pôr em risco a integridade humana. O alerta foi encaminhado para a defesa civil estadual e municipal.

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