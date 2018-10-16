Defesa Civil monitora as regiões mais afetadas pelas fortes chuvas

A Coordenadoria de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul (Cedec/MS) mantém monitoramento em todas as regiões do Estado suscetíveis a desastres naturais motivados pelo volume de chuvas acima da média nesse período do ano, priorizando os municípios que já decretaram situação de emergência em setembro: Amambai, Caarapó e Bandeirantes.

A meteorologia prevê chuvas localizadas acima da média durante a estação da primavera, com ocorrência de vendavais e subida repentina de níveis de rios. Na última semana, as precipitações atingiram áreas urbanas de Tacuru e Jardim e também regiões rurais de vários municípios.