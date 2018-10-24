Polícia Rodoviária Federal publica edital de licitação para ampliação da sede em MS

Licitação
A obra deverá ser executada pela empresa vencedora em 18 meses e terá custo aproximado de 8 milhões de reais
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu comunicado nesta terça-feira (23) informando que abrirá processo licitatório que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada em obras de construção para a realização de reforma e ampliação da Sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul-SRPRF/MS, mediante o regime Empreitada por Preço Global.
A nova sede possuirá 3.000 m², aumento que virá também pela construção de um terceiro piso. Haverá vestuário, sala de armas, ampliação no número de salas, dos banheiros, dos números de vagas de garagens e do auditório. A obra deverá ser executada pela empresa vencedora em 18 meses e terá custo aproximado de 8 milhões de reais.
A reforma da sede da Superintendência ocorre após a PRF/MS ter efetuado a reforma de todas as Unidades Operacionais no Mato Grosso do Sul. Recentemente, foi reinaugurada (dia 19) a Unidade Operacional de Sidrolândia, com modernas instalações. Está em andamento também, a reforma da Delegacia de Paranaíba/MS.
Processo Licitatório
Dia: 30/10/2018 às 09h00
Endereço: Rua Antonio Maria Coelho, 3033 – Jardim Dos Estados – Campo Grande/MS
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
INFORME PUBLICITÁRIO
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