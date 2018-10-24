Polícia Rodoviária Federal publica edital de licitação para ampliação da sede em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu comunicado nesta terça-feira (23) informando que abrirá processo licitatório que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada em obras de construção para a realização de reforma e ampliação da Sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul-SRPRF/MS, mediante o regime Empreitada por Preço Global.

A nova sede possuirá 3.000 m², aumento que virá também pela construção de um terceiro piso. Haverá vestuário, sala de armas, ampliação no número de salas, dos banheiros, dos números de vagas de garagens e do auditório. A obra deverá ser executada pela empresa vencedora em 18 meses e terá custo aproximado de 8 milhões de reais.