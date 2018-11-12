Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:15

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Prefeitura de Terenos divulga vagas de emprego em diversas áreas da construção

Empresa de engenharia contrata pessoas para completar o quadro de funcionários

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/11/2018 às 12:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-11-12-at-100739
whatsapp-image-2018-11-12-at-100738
whatsapp-image-2018-11-12-at-100739-1

A Prefeitura de Terenos, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente, divulgou esta segunda-feira (12) vagas abertas aos interessados. As oportunidades. Concedidas pela empresa Nautilus Engenharia, são, inclusive, para pessoas com deficiência, em diversos setores, como administrativo, carpinteiro, encarregado de drenagem, operador de escavadeira e retroescavadeira, operador de bolo compactador, pedreiro e vigia noturno.                                                                   

Os interessados devem procurar o balcão de empregos, das 7h às 13h, para preencher e/ou entregar seu currículo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3246-8223 ou (67) 99325-7313.

Leia Também

• Famílias de Terenos realizam o sonho da casa própria

• Governo do Estado entrega 27 unidades habitacionais em Terenos

• Lutador do UFC visita estudantes para roda de conversa em Terenos

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo