Prefeitura de Terenos divulga vagas de emprego em diversas áreas da construção

Oportunidade
Empresa de engenharia contrata pessoas para completar o quadro de funcionários
A Prefeitura de Terenos, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente, divulgou esta segunda-feira (12) vagas abertas aos interessados. As oportunidades. Concedidas pela empresa Nautilus Engenharia, são, inclusive, para pessoas com deficiência, em diversos setores, como administrativo, carpinteiro, encarregado de drenagem, operador de escavadeira e retroescavadeira, operador de bolo compactador, pedreiro e vigia noturno.
Os interessados devem procurar o balcão de empregos, das 7h às 13h, para preencher e/ou entregar seu currículo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3246-8223 ou (67) 99325-7313.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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