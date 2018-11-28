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Com recorde histórico, MS lidera ranking de registros de desastres naturais

Para Defesa Civil, número mostra que o sistema estadual está operando e vigilante.

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/11/2018 às 10:28

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Com 355 casos de janeiro a 26 de outubro de 2018, Mato Grosso do Sul atingiu o maior número de registros de ocorrências naturais causadas por fenômenos climáticos ou geológicos da sua história. Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fábio Catarineli, isso significa que o sistema estadual está funcionando.

“É fruto de um trabalho que estamos fazendo de capacitação e de estímulo ao uso do Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres, mesmo quando não será decretada situação de emergência. Com isso, teremos um histórico, para aprimorar a gestão pública e as ações de defesa civil”, disse.

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Mato Grosso do Sul tem o maior número de casos de ocorrências naturais registrados neste ano em todo País. O 2º lugar é de Santa Catarina (239 ocorrências) e a 3ª posição é do Paraná (180).

Entre os desastres naturais registrados neste ano estão as inundações de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bela Vista, Bonito, Nioaque e Jardim, no início do ano; as cheias do rio Paraguai, em julho; e os vendavais em Caarapó e Bandeirantes, em setembro.

Muitas dessas ocorrências exigiram resposta rápida do poder público, como a ajuda humanitária para famílias de Aquidauana e Anastácio que tiveram prejuízos por causa das chuvas. Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, Defesa Civil e Polícia Militar levaram cestas básicas, mantas, roupas, utensílios e até brinquedos para desalojados ou desabrigados.

É o segundo ano de recorde consecutivo atingido por Mato Grosso do Sul no número de registros. Em 2017, o Estado ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 ocorrências.

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