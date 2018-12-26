Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 18:32

Buscar

Últimas notícias
X

Solidariedade

Em ação solidária, Governo distribui 15 mil brinquedos para 70 entidades

Ao todo, 70 entidades do Estado, incluindo aldeias indígenas e comunidades rurais, foram atendidas

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/12/2018 às 13:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ano de 2018 teve um Natal diferente para mais de 15 mil crianças de Mato Grosso do Sul que foram presenteadas com os brinquedos arrecadados na ação solidária de Natal dos Servidores Públicos Estaduais – Divida a Brincadeira. Ao todo, 70 entidades do Estado, incluindo aldeias indígenas e comunidades rurais, foram atendidas.

Para o secretário de Administração e Desburocratização e idealizador da Campanha, Carlos Alberto de Assis, o resultado surpreendeu não só pela quantidade de brinquedos, mas também pela forma com que os servidores abraçaram a causa e ajudaram na captação, triagem e preparação dos brinquedos para entrega. “Toda ação solidária deve ser compartilhada e nossos servidores não pouparam esforços para arrecadar. Propostas como essa nos auxiliam na conscientização e no amadurecimento de uma série de valores, fundamentais no desenvolvimento do serviço público. Imaginem 15 mil olhinhos brilhando e sorrindo para você. É uma sensação que não se define”, pontuou.

Leia Também

• Em ação solidária, fiéis levam a palavra de Deus e refeições aos mais necessitados

• Governo lança Ação Solidária de Natal na próxima segunda-feira

Madrinha da Campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja, pontuou a importância de agradecer à Deus e reiterou a necessidade de construir, junto com os servidores públicos um Mato Grosso do Sul mais humano. “Natal é momento de agradecimento, pelas bênçãos, pela saúde, pela família. E os nossos servidores estão de parabéns, pelo espírito de solidariedade que demonstraram durante a Campanha. Fiquei muito feliz porque são eles [servidores] que muito nos ajudam a construir um Mato Grosso do Sul mais humano”,

Com direito a Papai Noel e animação do grupo Brucutu Triciclo, o encerramento da campanha durou dois dias e passou por diversos bairros, entre eles: Moreninhas, Jardim Itamaracá, Nova Lima, Jardim Aero Rancho e Novos Estados. Feliz com a iniciativa do Governo do Estado, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho, Nilson Oliveira, disse sobre a importância nos dias de hoje dos que tem um pouquinho a mais, doarem àqueles que nada têm. “Atendemos 500 crianças, sendo 250 meninas e 250 meninos. Foi uma maneira de deixar mais crianças felizes nesse Natal, dar uma alegria para eles. E só com essa parceria é que poderíamos realizar isso”, finalizou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Publicidade

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo