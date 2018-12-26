Em ação solidária, Governo distribui 15 mil brinquedos para 70 entidades

O ano de 2018 teve um Natal diferente para mais de 15 mil crianças de Mato Grosso do Sul que foram presenteadas com os brinquedos arrecadados na ação solidária de Natal dos Servidores Públicos Estaduais – Divida a Brincadeira. Ao todo, 70 entidades do Estado, incluindo aldeias indígenas e comunidades rurais, foram atendidas.

Para o secretário de Administração e Desburocratização e idealizador da Campanha, Carlos Alberto de Assis, o resultado surpreendeu não só pela quantidade de brinquedos, mas também pela forma com que os servidores abraçaram a causa e ajudaram na captação, triagem e preparação dos brinquedos para entrega. “Toda ação solidária deve ser compartilhada e nossos servidores não pouparam esforços para arrecadar. Propostas como essa nos auxiliam na conscientização e no amadurecimento de uma série de valores, fundamentais no desenvolvimento do serviço público. Imaginem 15 mil olhinhos brilhando e sorrindo para você. É uma sensação que não se define”, pontuou.