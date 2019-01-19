Prefeitura de Batayporã planeja decreto de emergência por causa das chuvas

De acordo com informações do site MS News, na última sexta-feira (18) pancada de chuva começou por volta das 13h e durou, aproximadamente 40 minutos.

Prefeitura de Batayporã planeja decretar estado de emergência decorrente das frequentes chuvas no município. A Defesa Civil alegou que em dois dias choveu aproximadamente 150 milímetros na cidade, o suficiente para alagar, em média, 50 imóveis.

Conforme o coordenador da Defesa Civil da Cidade, Sidney Olegário, as áreas mais atingidas foram na vizinhança da Lagoa do Sapo, na região central do município. “A lagoa é um tipo de bacia de receptação da água das redes pluviais da cidade e de onde sai um canal de escoamento. Mas ela não suportou a grande quantidade de água e transbordou’, comenta Sidney.

Ele conta que alguns moradores perderam móveis e alimentos, no entanto, não houveram feridos ou casos de afogamento. Várias ruas e avenidas foram tomadas pela água e até um trator foi utilizado para monitorar as áreas alagadas e ajudar no transporte de moradores.

Por não ter tido a incidência de fortes ventos também não foram registradas quedas de árvores ou desabamento de imóveis. Alguns moradores chegaram a deixar suas moradias, se alojando na casa de outros parentes na parte mais alta da cidade. No momento não chove mais pela cidade.

“O nível da água baixou, mas nós mantemos uma equipe de plantão monitorando o clima. Todos os órgãos estaduais foram notificados sobre a possibilidade de decretação de emergência’, conclui.

PREVISÃO

Nesta sexta-feira (18) o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos já havia emitido aviso de chuvas intensas, tempestades com raios, vendavais e queda de granizo para todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

No fim de semana, chove forte em pontos isolados, principalmente no período tarde e noite no Estado. As temperaturas caem um pouco, mas não o suficiente para que os termômetros deixem de marcar mais de 30ºC.