Herculano Borges leva a Três Lagoas reflexões sobre abuso e exploração infantil

Audiência pública realizada nesta segunda-feira (22) na Câmara de Vereadores da cidade de Três Lagoas, com o tema: “Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes” contou com a participação de diversos agentes públicos e privados, além da população para as reflexões sobre a violência contra a criança. A ação foi proposta pela vereadora Cristina e pelo Deputado Herculano Borges, autor da Lei nº 5.118, que institui no calendário estadual o “Maio Laranja” na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.

Em quatro meses, Três Lagoas registrou 26 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Os casos foram encaminhados para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município (Creas), mas os números podem ser ainda maiores, já que muitas vítimas são intimidadas por seus agressores e os casos só aparecem anos mais tarde e algumas vezes, sequer são descobertos.