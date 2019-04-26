Herculano Borges leva a Três Lagoas reflexões sobre abuso e exploração infantil

Maio laranja
O deputado defendeu em audiência pública que é preciso proteger crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência
Audiência pública realizada nesta segunda-feira (22) na Câmara de Vereadores da cidade de Três Lagoas, com o tema: “Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes” contou com a participação de diversos agentes públicos e privados, além da população para as reflexões sobre a violência contra a criança. A ação foi proposta pela vereadora Cristina e pelo Deputado Herculano Borges, autor da Lei nº 5.118, que institui no calendário estadual o “Maio Laranja” na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.
Em quatro meses, Três Lagoas registrou 26 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Os casos foram encaminhados para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município (Creas), mas os números podem ser ainda maiores, já que muitas vítimas são intimidadas por seus agressores e os casos só aparecem anos mais tarde e algumas vezes, sequer são descobertos.
“Nosso objetivo é combater esse mal que geralmente intimida as vítimas e perdoa os agressores. Precisamos ser a voz destes inocentes que tem seus direitos violados, na maioria das vezes por pessoas que deveriam os proteger.” Herculano Borges.
Fizeram parte da mesa a Secretária de Educação e Cultura Heliety Antiqueira. Major QOPM Ênio de Souza Soares assume comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Marcelo Tabone- presidente municipal do Solidariedade em Três Lagoas e a palestrante e psicanalista Viviane Vaz, coordenadora do Projeto Nova.
Em caso de denúncias: Disque 100.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS