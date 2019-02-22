Herculano cobra solução para erosão no Rio Miranda e ponte sobre Rio Salobra

Em visita as cidades de Miranda e Bodoquena, o Deputado Estadual Herculano Borges recebeu várias solicitações dos moradores. Entre reinvindicações, a solução para erosão as margens do Rio Miranda, construção de ponte sobre o Rio Salobra, guard rail na MS-339 e apoio ao esporte.

Com base nos pedidos, o parlamentar solicitou junto ao Governo do Estado uma ação urgente para contenção do avanço da erosão sobre a margem do Rio Miranda e instalação de um guard rail no trecho da MS-339.

Além disso, o parlamentar solicitou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Salobra próximo à Fazenda Barranco Branco e ao assentamento Canaã, na cidade de Bodoquena.

Esporte – Em conversa com a prefeita de Miranda, Marlene Bossay Herculano garantiu o apoio ao Esporte e intermediação junto a Fundesporte para melhorias no esporte local.

Solicitação atendida! O hospital da cidade de Bodoquena agora tem um aparelho de ultrassom mais moderno, para melhor atender os moradores.

“Fico muito feliz em vir nesta região, tenho boas lembranças e muitos amigos! Agradeço o apoio e neste novo mandato e continuarei trabalhando para o crescimento e desenvolvimento destas cidades.” Deputado Herculano Borges.