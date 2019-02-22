Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:17

Buscar

Últimas notícias
X

Visita a Miranda e Bodoquena

Herculano cobra solução para erosão no Rio Miranda e ponte sobre Rio Salobra

Parlamentar pontua que continuará trabalhando em prol do crescimento das regiões

Daniele Valentin

Publicado em 22/02/2019 às 15:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em visita as cidades de Miranda e Bodoquena, o Deputado Estadual Herculano Borges recebeu várias solicitações dos moradores. Entre reinvindicações, a solução para erosão as margens do Rio Miranda, construção de ponte sobre o Rio Salobra, guard rail na MS-339 e  apoio ao esporte.

Com base nos pedidos, o parlamentar solicitou junto ao Governo do Estado uma ação urgente para contenção do avanço da erosão sobre a margem do Rio Miranda e instalação de um guard rail no trecho da MS-339.

Além disso, o parlamentar solicitou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Salobra próximo à Fazenda Barranco Branco e ao assentamento Canaã, na cidade de Bodoquena.

Esporte – Em conversa com a prefeita de Miranda, Marlene Bossay Herculano garantiu o apoio ao Esporte e intermediação junto a Fundesporte para melhorias no esporte local.

Solicitação atendida! O hospital da cidade de Bodoquena agora tem um aparelho de ultrassom mais moderno, para melhor atender os moradores.

“Fico muito feliz em vir nesta região, tenho boas lembranças e muitos amigos! Agradeço o apoio e neste novo mandato e continuarei trabalhando para o crescimento e desenvolvimento destas cidades.” Deputado Herculano Borges.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo