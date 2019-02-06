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Política

Defesa da família e fomento ao esporte são prioridades do deputado Herculano Borges

Parlamentar também agradeceu a indicação e votação dos demais pares para o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020

Daniele Valentin

Publicado em 06/02/2019 às 16:00

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O deputado Herculano Borges (SD) reafirmou durante sessão na Assembleia Legislativa desta quarta-feira (6), seu compromisso com a população de Mato Grosso do Sul. O parlamentar adiantou o desejo de participar da Comissão do Esporte e Educação, para dar continuidade as suas ações.

“Quero agradecer o apoio para estar junto à Mesa e me colocar à disposição de todos nas pautas pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.

O deputado também colocou seu nome para apreciação dos parlamentares para integrar a comissão que deve ser criada para acompanhar as fiscalizações das barragens da empresa Vale do Rio Doce em Corumbá, para evitar novas tragédias como a de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais.

Ainda no uso da fala, o parlamentar agradeceu a indicação e votação dos demais pares para o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020.

O deputado estadual Paulo Corrêa foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com o 1º vice-presidente deputado Eduardo Rocha, 2º vice-presidente deputado Neno Razuk, 3º vice-presidente deputado Antônio Vaz, 1º Secretário deputado Zé Teixeira e deputado Pedro Kemp, como 3º Secretário.

A expectativa é de que a AL/MS tenha dois blocos e uma bancada partidária. O primeiro chamado de “G-10”, tem em maioria deputados novatos: Gerson Claro (PP), Evander Vendramini (PP), Lucas de Lima (SD), João Henrique Catan (PR), Carlos Alberto David (PSL), Renan Contar (PSL), Neno Razuk (PTB), Antônio Vaz (PRB), além de Herculano Borges (SD) e Londres Machado (PSD).

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