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Maio Laranja

Herculano Borges leva as reflexões da campanha contra a violência infantojuvenil

Dados mostram que a cada 11 minutos uma criança é abusada no Brasil

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/05/2019 às 16:47

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Foi realizado na cidade de Dourados o 1º Seminário e Audiência Pública de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, nesta terça-feira (14). O Maio Laranja é uma Lei n° 5118 de autoria do Deputado Estadual Herculano Borges.

Herculano ressaltou durante o evento a Lei 4.258, de 30 de abril de 2019, que institui o "Maio Laranja", mês para prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na cidade de Dourados. "Com a aprovação desta Lei, Dourados avança no combate ao abuso e exploração sexual infantil." disse o parlamentar.

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Dados mostram que a cada 11 minutos uma criança é abusada no Brasil, sendo que 69% dos casos acontecem dentro da família e apenas 2% são denunciados. Ainda foi apontado que Mato Grosso do Sul lidera o ranking de estupros no país.

O evento contou com a participação da presidente da Sociedade de Pediatria de MS, Carmen Lucia de Almeida Santos, representante do Comcex, Luisa Barros Piovano Borges e o médico psiquiatra e psicanalista, Wendel Dalprá. Ainda houve mesa redonda sobre "envolvimentos no enfrentamento das violências com criança e adolescentes" com a participação de representantes do Ministério Público Federal e Estadual, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho Tutelar, Câmara de Vereadores, Rede Municipal, Estadual e particular de ensino, Comcex, CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) e Vara da Criança e Adolescente de Dourados.

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