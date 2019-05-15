Herculano Borges leva as reflexões da campanha contra a violência infantojuvenil

Foi realizado na cidade de Dourados o 1º Seminário e Audiência Pública de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, nesta terça-feira (14). O Maio Laranja é uma Lei n° 5118 de autoria do Deputado Estadual Herculano Borges.

Herculano ressaltou durante o evento a Lei 4.258, de 30 de abril de 2019, que institui o "Maio Laranja", mês para prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na cidade de Dourados. "Com a aprovação desta Lei, Dourados avança no combate ao abuso e exploração sexual infantil." disse o parlamentar.