Raimundos leva o agito do rock ao Portal do Pantanal

Um momento especialmente emocionante marcou o show quando o vocalista Digão prestou uma homenagem ao ex-baixista da banda, Canisso. / João Éric / O Pantaneiro

No último sábado, dia 10, Aquidauana foi palco de um show inesquecível protagonizado pela banda Raimundos durante o 7º Encontro de Relíquias. O público foi presenteado com muita emoção e rock de qualidade.

A banda subiu ao palco ao som do sucesso "Mulher de Fases" (1999), levando a plateia ao delírio desde os primeiros acordes. O entrosamento e a energia de Digão, Marquim, Jean Moura e Caio Cunha, contagiaram os aquidauanenses.

O público foi presenteado com muita emoção e rock de qualidade - Foto: Luciano Justiliano

Um momento especialmente emocionante marcou o show quando o vocalista Digão prestou uma homenagem ao ex-baixista da banda, Canisso, que faleceu em 13 de março de 2023, vítima de um infarto. A lembrança de Canisso emocionou não só ao público, mas também reforçou a importância de sua contribuição para a trajetória da banda.

Ao longo da apresentação, os Raimundos brindaram o público com sucessos marcantes como "A Mais Pedida", "Reggae do Manero" e "Lugar ao Sol", entre outros. A plateia foi agraciada com uma homenagem a bandas icônicas do rock nacional, como Charlie Brown Jr. e Ultraje a Rigor.

O grupo fechou com chave de ouro o evento que celebra a música e a paixão pelos carro antigos.