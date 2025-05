Exclusivo: moradores de dois bairros contam detalhes sobre a aparição de onça pintada

Três moradores de dois bairros do município de Aquidauana, a Vila Trindade e a Vila Paraíso, relatam, em detalhes, aparição de onça pintada em suas casas. Eles fizeram questão de denunciar os casos para a reportagem do Jornal O Pantaneiro, na intenção de alertar moradores, principalmente crianças que trafegam pelo local.

Um dos casos foi divulgado pela própria moradora em seu Instagram, na noite de quarta-feira, dia 7. A Juh Mattos filmou a onça arrastando o gatinho de estimação com o qual presenteou sua sogra. “Nós fizemos tanto barulho que ela largou o gatinho e a Polícia Militar Ambiental fez o recolhimento do corpo, já sem vida”, disse.

Ela afirma, categoricamente, que sabe diferenciar uma onça pintada de uma jaguatirica. “A onça pintada pulou na frente do meu carro, no portão da minha casa, na rua Fernando Lucarelli, a uma distância de 500 metros da Rua Pandiá Calógeras, um das principais vias comerciais do centro da cidade”, esclareceu.

Já na casa da aposentada Lucivania Schuquel Ferreira, 46, moradora da mesma rua onde mora Juh Mattos, Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, 275, o estrago foi maior. Ela conta que escutou o esturro da onça e quase abriu o portão, mas sua filha a impediu. Ambas ficaram quietas, apenas escutando.

Foi quando ouviram os fortes miados do gatinho Pipoca, que a onça levou. “Depois ela atacou a Meg (gatinha), no fundo de casa, não levou mas ela não resistiu a cirurgia e morreu”, detalha Lucivania, lembrando que “isso aconteceu faz quatro dias”.

Ela clama por providências para capturar o animal, alegando que não é a primeira vez que isso acontece. “Em outra ocasião, há 8 meses, uma onça pintada atacou meus dois cachorros e tem marca das unhas dela no muro”, lamenta.

A filha dela, estudante do período noturno, chega da escola a pé, sozinha. “Teve uma noite que ouvi o esturro dela, bem alto dentro deste mato aí”, especifica Tainara. Para elas, a onça “mora” dentro da área de vegetação fechada que existe na frente de sua casa.

A Vila Trindade, onde a onça entrou em duas residências, fica a menos de 500 metros do centro da cidade. Dando a volta nesta área desabitada, é possível chegar a Vila Paraíso, já a cerca de dois quilômetros da área central.

Lá, o funcionário público federal aposentado, Gilberto Pereira do Nascimento, 91, mora há 40 anos e mostrou sinais das garras de uma onça pintada nas árvores do quintal de sua casa. Por dentro da mata, a distância de sua casa é de 300 a 400 metros da casa da Juh Mattos, onde uma onça pintada pulou sobre o carro. Mas, dando a volta pela rua, a distância passa a ser cerca de dois quilômetros, da área central de Aquidauana.

“Seo” Nascimento conta que, há anos, já ficou a 30 metros de distância de uma onça-pintada e conhece bem o animal. Ele mostrou pegadas e está preocupado com a existência de uma pinguela perto de sua casa, por onde as pessoas atravessam um córrego.