Exclusivo: onça que matou Jorginho é batizada de Irapuã e está em São Paulo

Onça-pintada viajou de carro por mais de mil quilômetros e esta sob cuidados do Instituto Ampara Animal, em Amparo-SP

O jornal O Pantaneiro está no rastro da onça-pintada que devorou o pantaneiro Jorge Ávalos, o Jorginho, no dia 21 de abril em pousada localizada na regiao do Touro Morto. Ela foi localizada e apreendida dia 23, alguns dias depois do fato. Foi levada para Campo Grande, e, agora, transferida no dia 15 de maio, para a cidade de Amparo, interior do Estado de São Paulo.

Amparo fica há mais de mil quilômetros de distância de Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Su, onde a onça estava no CRAS-Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, do Governo do Estado.

Em Amparo-SP, segundo informação do veterinário Jorge Salomão, a onça foi batizada de Irapuã e vive sob os cuidados dos profissionais do Instituto Ampara Animal. Rápida pesquisa na internet, revela que o significado do nome Irapuã, é “Ira=mel; puã=redondo”, ou seja mel redondo, devido a forma arredondada de uma colméia.