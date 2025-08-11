Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 14:11

Evento 

ExpoAqui já tem Rainha, Princesa e Madrinha vencedoras do concurso

Concurso é tradicional e, este ano, com 13 finalistas, foi organizado pela empresária Fernanda Diniz 

Ademar Cardoso

Publicado em 11/08/2025 às 13:54

Atualizado em 11/08/2025 às 13:55

Treze candidatas foram classificadas para disputar as finais do concurso / (Foto Toninho Welton)

O Tatersal do Sindicato Rural de Aquidauana esteve lotado no sábado (9) à tarde para a escolha da Rainha, Princesa e Madrinha da ExpoAqui 2025. Houve almoço, animado pela dupla Michel e Felipe, e oferecido pela Diretoria da entidade e, na sequência, leilão beneficente.

Antes do desfile do concurso, a influencer da ExpoAqui Sofia Venturini, desfilou e fez sua saudação ao público presente. Nas três categorias, 13 candidatas foram classificadas para as finais. Elas foram avaliadas por quatro mulheres e desfilaram três trajes: de gala, look country e casual.

Gisele Carvalho foi eleita Rainha da ExpoAqui 2025 em Aquidauana (Foto Toninho Welton)

Beatriz Flores ganhou como princesa, Maria Eduarda como Madrinha e Gisele Carvalho é a Rainha, este ano. A coordenadora do concurso, Fernanda Diniz, disse que se surpreendeu: “As meninas estão de parabéns! Todo o público que estava aqui envolvido, tinha torcida organizada, as meninas se empenharam, se dedicaram. Este ano foi ainda melhor do ano passado”.

Para ela, a principal mensagem de um concurso como este, é “a felicidade para essas meninas, porque elas esperam o ano todo para realizar esse sonho. E todas merecem, com certeza. Todas já são vitoriosas por estarem aqui. Mas, infelizmente, a gente só pode premiar as primeiras colocadas. E todo mundo ficou feliz”.

Maria Eduarda é a Madrinha da ExpoAqui 2025 em Aquidauana (Foto Toninho Elton)

A Princesa Beatriz Flores, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, foi de seu sentimento, após a vitória: “Muita emoção, um sentimento de muita gratidão e eu quero agradecer a todos que compraram a minha rifa e me ajudaram lá na torcida”.

A madrinha Maria Eduarda, disse que realizou seu sonho. “Esse era meu sonho, eu sempre quis ter isso e eu agradeço a todos, e digo que todas as pessoas podem conseguir realizar seus sonhos. Estou sentindo uma sensação de alegria, de gratidão, felicidade indescritíveis”.

Beatriz Flores é a Princesa da ExpoAqui 2025 em Aquidauana (Foto Toninho Elton)

Já a Rainha. Gisele Carvalho, agradeceu “todo apoio dos meus amigos, dos meus familiares que me incentivaram a não desistir e dar um recado também para as meninas que têm esse sonho de participar: se inscrevam, participem, vale a pena, cada segundo. Superem seus medos e vão em frente, sigam seus sonhos”.

