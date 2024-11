Festival de Música Black Indígena do IFMS abre inscrição em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Nos dias 18 e 19 de novembro, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) será palco de uma celebração da música e da cultura afro-brasileira e indígena. O Festival de Música Black Indígena promete ser um evento marcante dentro da programação da Semana da Consciência Negra e Indígena, que visa valorizar as contribuições históricas, sociais e culturais desses dois povos essenciais para a formação da identidade nacional.

O festival será realizado no Campus Aquidauana do IFMS, e tem como objetivo principal promover o reconhecimento e a valorização das culturas negra e indígena por meio da música, linguagem universal capaz de unir e emocionar. As apresentações ocorrerão nos dois dias de evento, das 19h às 22h, com participação aberta tanto para ouvintes quanto para competidores.

Como Participar

Aqueles que desejam prestigiar as apresentações como ouvintes podem se inscrever facilmente, garantindo acesso ao evento. Já para os músicos que querem mostrar seus talentos no palco, o festival oferece a oportunidade de se inscrever como competidores.

Os participantes devem enviar um vídeo de até 1 minuto com a música que irão interpretar, podendo concorrer a prêmios e troféus.

Clique aqui para preencher o formulário.

Premiação

Os vencedores do Festival serão premiados com troféus e valores em dinheiro:

- 1º Lugar: Troféu + R$ 500,00 + Medalha

- 2º Lugar: Troféu + R$ 300,00 + Medalha

- 3º Lugar: Troféu + R$ 200,00 + Medalha

A Semana da Consciência Negra e Indígena

O festival faz parte da extensa programação, uma iniciativa dedicada a refletir sobre as lutas e as conquistas dos povos negros e indígenas no Brasil. Comemorada anualmente em novembro, a Semana busca promover o diálogo sobre igualdade racial, combater o racismo e fortalecer as identidades culturais, por meio de uma série de atividades como palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações artísticas.

No dia 20 de novembro, em especial, é celebrado o Dia da Consciência Negra, data de grande simbolismo que relembra a luta contra a escravidão e reconhece o protagonismo dos negros na construção da sociedade brasileira.

O Festival de Música Black Indígena é, portanto, uma oportunidade imperdível para vivenciar a pluralidade cultural do Brasil e se emocionar com a potência da música como ferramenta de resistência, afirmação e celebração da identidade de dois dos maiores patrimônios culturais do país.