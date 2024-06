Grupo de resgate faz 'pente-fino' em busca de animais feridos no Pantanal

Animais afetados pelos incêndios

O Gretap-MS (Grupo de Resgate Técnico de Animais de Mato Grosso do Sul) realiza um "pente-fino" em busca de animais que precisam cuidados veterinários diante dos incêndios no Pantanal.

A equipe está percorrendo as áreas atingidas pelas chamas, identificando animais silvestres que tenham sido afetados e feridos, além daqueles que não resistiram ao fogo.

Paula Helena Santa Rita, coordenadora operacional do Gretap diz que a equipe faz um monitoramento em período real, observando os pontos que já passaram por combate. Ou seja, após o trabalho de restrição das chamas feitos pelos brigadistas e bombeiros, uma equipe se desloca para mapear o local.

"Também estamos em busca de animais debilitados ou necessitando de algum tipo de auxilio. No Paraguai-Mirim (Corumbá), a área que o fogo foi controlado, a equipe já foi fazer o deslocamento, instalar câmeras, armadilhas fotográficas para monitorar a fauna presente e detectar possíveis atendimentos médico veterinários".



"Em relação ao período, as queimadas anteciparam, porque nós estamos em junho. Em 2020, a situação crítica começou em setembro. No entanto, a não visualização de tantos animais incinerados como foi em 2020 mostra que a mudança no comportamento dos animais".