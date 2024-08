Máxima em Aquidauana nesta quinta-feira é de 39ºC e umidade mínima do ar em 15%

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana tem previsão de névoa seca e baixa umidade do ar, nesta quinta-feira (29), conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A mínima na cidade é de 15ºC, a máxima de 39ºC e sem previsão de chuvas.

Em Miranda, a mínima é de 11ºC, com máxima de 30ºC e previsão de geadas pela manhã e névoa seca no restante do dia.

Bonito tem mínima de 11ºC e máxima de 30ºC, o sol aparece entre nuvens e não há chances de chuvas.

Já em Corumbá, a máxima prevista é de 33ºC, e mínima de 11ºC. Também há previsão de geadas e névoa seca, além da baixa umidade do ar.