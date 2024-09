Novo uniforme de bombeiros de MS facilita identificação e aumenta proteção

Identificação do Estado / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul adotou um novo uniforme de cor laranja, conforme estabelecido pela Portaria CBMMS/BM-1 Nº 399, de abril de 2024. A implementação dessa nova vestimenta começou com os alunos da Academia de Bombeiros Militar em junho de 2024, e a intenção é que, gradualmente, todos os membros da corporação utilizem o novo fardamento até meados de 2025.

A cor laranja foi escolhida por sua alta visibilidade e eficácia em situações de emergência. A cor universalmente associada ao salvamento melhora a visualização dos bombeiros, especialmente em operações noturnas, em áreas de difícil acesso e em meio à vegetação densa, onde a camuflagem pode ser um problema. Isso não apenas facilita a comunicação visual, mas também aumenta a segurança dos profissionais, permitindo que sejam vistos a uma maior distância.

O Comandante-Geral, Coronel Frederico Pouso Reis Salas, destacou as vantagens dessa mudança: “A adoção do uniforme laranja não é uma questão de moda, mas sim de funcionalidade. Essa cor traz benefícios significativos tanto para a população, que poderá identificar facilmente um bombeiro, quanto para os nossos militares, que estarão mais visíveis e protegidos em qualquer situação.”

A tendência de utilizar uniformes laranja está se espalhando pelo Brasil, com mais de 20 estados já adotando essa cor. O Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) apoia essa padronização, que cria uma identidade visual uniforme e facilita a identificação de bombeiros em qualquer localidade.

No Mato Grosso do Sul, além da nova cor para a farda operacional, o laranja já é utilizado desde 2023 em parte do uniforme de combate a incêndios florestais, por oferecer uma melhor visibilidade das equipes em campo. Nesse contexto, a roupa é considerada um Equipamento de Proteção Individual (EPI) essencial.

A escolha da cor laranja tem respaldo científico. Estudos sobre a psicologia das cores mostram que o laranja estimula energia, ação e confiança. É também uma das cores mais visíveis, o que é crucial para operações de resgate e identificação a longa distância. A Norma Brasileira (NBR) 15292 recomenda o uso de cores de alta visibilidade para garantir a sinalização em qualquer condição de luminosidade.

Historicamente, o laranja é usado em várias situações para chamar a atenção, como em cones de sinalização, boias de salvamento e coletes refletivos. A mudança para o uniforme laranja traz um impacto visual positivo, melhora a comunicação não verbal com o público e reforça a segurança dos bombeiros em suas atividades, desde operações de salvamento até ações de educação pública.