Pantanal Tech MS: Evento promove tecnologia e sustentabilidade em Aquidauana

Encontro no auditório da universidade / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Na manhã de hoje, o auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana foi palco do lançamento do Pantanal Tech MS, um evento que promete agitar a região nos dias 28 e 29 de junho de 2024. Organizado pela UEMS em parceria com o Governo do Estado, além de entidades como a Fundect, Fundação MS e Embrapa Pantanal, o Pantanal Tech MS traz à tona temas cruciais para o desenvolvimento sustentável do Pantanal.

O professor e reitor da universidade Laércio Carvalho, um dos idealizadores do evento, destacou a importância do Pantanal Tech MS como um espaço para apresentar inovação, tecnologia e práticas sustentáveis. Com a presença confirmada de 40 empresas de diferentes setores e mais de 20 instituições, o evento espera receber um público de 4 a 5 mil pessoas por dia, reunindo diversos segmentos da comunidade, desde empresários até crianças.

"É o único evento no âmbito nacional que se propõe a discutir a temática do Pantanal. Esse bioma tão importante, não só para Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo. Então nós vamos ter aqui várias conferências, painéis, mostras. Desde o público criança até o público mais adulto, mas principalmente todos aqueles que realizam negócios aqui no Pantanal. Produtores, empresários, aqueles que fomentam o comerciante local. Porque é uma cadeia produtiva que existe aqui. Desde a pecuária, o turismo, negócios, pesca, agricultura familiar. Então tudo isso aqui vai estar reunido neste evento. E por isso que ele é diferenciado. Ele consegue agregar várias cadeias produtivas nesse bioma, nesta paisagem belíssima aqui do Morro do Paxixi. Tão privilegiada que nós temos aqui em Aquidauana".

Tiago Junior Pasquetti, diretor do campus, ressaltou a magnitude do evento, que ultrapassou as fronteiras do estado. Com apoio do Governo Estadual, Fundect e Prefeitura Municipal de Aquidauana, o Pantanal Tech MS se tornou um ponto de encontro não apenas para discutir tecnologia, mas também para promover o turismo local e a sustentabilidade ambiental.

"O Pantanal Tech MS é um evento de tecnologia e de produção sustentável no Pantanal. A gente sabe que estamos num bioma que deve ser preservado, que deve ser conservado. Mas também estamos em um local onde pessoas vivem aqui. E nós precisamos garantir o sustento para essas pessoas. Então, o Pantanal Tech vem para levantar esse tipo de discussão, uma vez que a gente precisa preservar, conservar e também produzir. E acho que se a gente conseguir associar tudo isso, a gente consegue ter um bioma muito bem preservado e pessoas com dignidade aqui no Pantanal".

Os acadêmicos, servidores e docentes da UEMS estão entusiasmados com a organização das vitrines tecnológicas, que serão montadas em diversos setores de produção. O evento busca não apenas disseminar conhecimento, mas também engajar a comunidade local e os produtores, oferecendo soluções técnicas de forma acessível.

"Os nossos acadêmicos estão muito empolgados, assim como os nossos servidores, os nossos técnicos administrativos e os nossos docentes, todos engajados na organização das vitrines tecnológicas, que em cada setor de produção da UEMS nós teremos as vitrines tecnológicas, todo mundo muito engajado, e assim, ele é um diferencial também desse evento. Lógico que tem a parte acadêmica, tem toda uma ciência por trás do que a gente vai mostrar, mas não é o que a gente quer nesse momento dar tanta ênfase. A gente quer levar isso para os produtores, para a comunidade em geral, mas com uma linguagem um pouco mais técnica, para que o pessoal possa absorver isso".

Com o Pantanal Tech MS, Aquidauana se prepara para sediar um evento de impacto nacional, abordando questões cruciais para o futuro do Pantanal. A iniciativa representa não apenas uma oportunidade de networking e aprendizado, mas também um marco para a região, promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental.