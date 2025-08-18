Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 08:17

Buscar

Últimas notícias
X
Clima Tempo

Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, mas não chove

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão em Aquidauana e região indica tempo quente e seco nesta segunda-feira (18), com máxima de 36ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Clima Tempo.

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Leia Também

• Previsão do tempo indica máxima de 38ºC nos dias de Expoaqui

• Frente fria deve mudar tempo em Aquidauana no domingo

• Agosto inicia com tempo seco e máxima de 36ºC em Aquidauana

Em Miranda, a máxima será de 37ºC hoje, com mínima de 18ºC. Também não deve chover.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 19ºC, com máxima de 35ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 37ºC, sem chances de chuvas. A mínima é de 19ºC.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

Educação

Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Geral

TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

Curso sobre adoção segue com inscrições abertas até 30 de julho em MS

Exposição fotográfica no TJMS retrata histórias reais de adoção e amor

Últimos dias de inscrição para o Curso de Preparação à Adoção Nasce uma Família

Tempo

Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Publicidade

Desenvolvimento 

O povo quer saber! O que será construído no local onde era Churrascaria O Laçador

ÚLTIMAS

Esporte

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Rádio Nacional acompanha partida válida pelo Campeonato Brasileiro

Susto

Bombeiros controlam incêndio em carreta carregada de carvão na MS-339

Segundo o Corpo de Bombeiros de Miranda, o incêndio começou na carga do veículo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo