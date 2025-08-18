Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia, mas não chove
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A previsão em Aquidauana e região indica tempo quente e seco nesta segunda-feira (18), com máxima de 36ºC e sem previsão de chuvas, conforme o Clima Tempo.
O dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.
Em Miranda, a máxima será de 37ºC hoje, com mínima de 18ºC. Também não deve chover.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 19ºC, com máxima de 35ºC.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 37ºC, sem chances de chuvas. A mínima é de 19ºC.
