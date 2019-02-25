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Oscar 2019

Green Book é eleito o melhor filme e vence o Oscar

Green Book foi contemplado com três estatuetas, mesmo total obtido por Roma

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 08:52

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Green Book – o guia foi o grande vencedor do Oscar 2019. Considerado o melhor filme da temporada, ele desbancou quem torcia pela consagração da película Roma.

A grande noite do cinema foi realizada no Teatro Bolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Roma conquistou o troféu de melhor filme estrangeiro.

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Green Book foi contemplado com três estatuetas, mesmo total obtido por Roma, mas foi eleito o melhor filme.

Bohemian Rhapsody ficou como o longa mais premiado, com quatro estatuetas, inclusive, a de melhor ator para Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury.

Green Book, dirigido por Peter Farrelly, que partira com seis indicações, acabou faturando três estatuetas: melhor argumento original, melhor ator secundário (Mahershala Ali) e melhor filme.

A favorita ganhou um Oscar para o desempenho da atriz britânica Olivia Colman, como protagonista.

*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)

 

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