Polícia Rodoviária Federal identifica, prende quadrilha e apreende 334kg de maconha

Os policiais abordaram um Golf, com placas de Uberaba, Minas Gerais, conduzido por um homem de 32 anos e com um passageiro de 48. De acordo com a PRF, a dupla apresentou nervosismo com as perguntas dos policiais e contradição nas respostas. O celular do motorista tocava insistentemente durante a abordagem, o que gerou desconfiança da equipe. O condutor então confessou que era o batedor para um Fiat Palio, que já estaria na cidade de Jardim. Ele informou ainda a existência de um outro batedor que também estaria na cidade.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste sábado (13) 336 kg de maconha em Jardim e prendeu quatro homens envolvidos na ocorrência.

A equipe iniciou as buscas pelos suspeitos, e abordaram uma motocicleta com placas de Aracatuba, São Paulo, conduzida por um homem de 32 anos. Ele também apresentou nervosismo com a presença da PRF e contradição nas respostas.

Enquanto isso, outra equipe fazia ronda em Jardim e encontrou um Fiat Palio com as características informadas pelo batedor. O veículo tinha placas de Uberaba (MG) e era conduzido por um homem de 20 anos. Após fiscalização no veículo, foi encontrada uma grande quantia de maconha, total de 336 kg.

Os policiais constataram ainda que se tratava de um veículo adulterado, com registro de roubo e furto, na cidade de Betim (MG) no ano de 2016. Todos os envolvidos se conheciam. Eles disseram que droga havia sido carregada em Bela Vista e seria levada até Belo Horizonte.

Os autores, juntamente com os celulares, veículos e a droga, foram encaminhados para Polícia Civil de Jardim.