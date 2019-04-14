Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:29

Buscar

Últimas notícias
X

Jardim

Polícia Rodoviária Federal identifica, prende quadrilha e apreende 334kg de maconha

A droga teria sido adquirida em Bela Vista, fronteira com o Paraguai, e seria levada a Belo Horizonte

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2019 às 07:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste sábado (13) 336 kg de maconha em Jardim e prendeu quatro homens envolvidos na ocorrência.

Os policiais abordaram um Golf, com placas de Uberaba, Minas Gerais, conduzido por um homem de 32 anos e com um passageiro de 48. De acordo com a PRF, a dupla apresentou nervosismo com as perguntas dos policiais e contradição nas respostas. O celular do motorista tocava insistentemente durante a abordagem, o que gerou desconfiança da equipe. O condutor então confessou que era o batedor para um Fiat Palio, que já estaria na cidade de Jardim. Ele informou ainda a existência de um outro batedor que também estaria na cidade.

Leia Também

• Polícia Militar recupera bicicleta furtada e apreende adolescente infrator em Jardim

• PM prende em Jardim foragido que arrancou tornozeleira eletrônica

• PM de Jardim prende homem que usou guincho para furtar carro

A equipe iniciou as buscas pelos suspeitos, e abordaram uma motocicleta com placas de Aracatuba, São Paulo, conduzida por um homem de 32 anos. Ele também apresentou nervosismo com a presença da PRF e contradição nas respostas.

Enquanto isso, outra equipe fazia ronda em Jardim e encontrou um Fiat Palio com as características informadas pelo batedor. O veículo tinha placas de Uberaba (MG) e era conduzido por um homem de 20 anos. Após fiscalização no veículo, foi encontrada uma grande quantia de maconha, total de 336 kg.

Os policiais constataram ainda que se tratava de um veículo adulterado, com registro de roubo e furto, na cidade de Betim (MG) no ano de 2016. Todos os envolvidos se conheciam. Eles disseram que droga havia sido carregada em Bela Vista e seria levada até Belo Horizonte.

Os autores, juntamente com os celulares, veículos e a droga, foram encaminhados para Polícia Civil de Jardim.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Tráfico

PM prende três em carro com 375 quilos de maconha em Jardim

Polícia

Três pessoas são presas com 375 kg de maconha na BR-060 em Jardim

Polícia

Homem é preso depois de ameaçar esposa e agredir filhos em Jardim

Ele ameaçou esposa com uma faca

Polícia

“Trabalhe honestamente”: Justiça nega indenização a traficante preso em Boqueirão

Publicidade

Polícia

Polícia Civil recupera moto furtada em Jardim

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo