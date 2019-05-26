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Tráfico em Jardim

Polícia Militar prende mulher com 12kg de drogas no Distrito do Boqueirão

A PM revistou e localizou, dentro de um travesseiro da mulher, 14 tabletes de substância análoga à maconha

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 11:13

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Na tarde da última sexta-feira (24), a Polícia Militar de Boqueirão, realizava policiamento no distrito de Jardim, quando abordou um ônibus de passageiros que fazia a linha Bela Vista a Campo Grande.

Durante verificação dos documentos dos passageiros, a equipe notou o nervosismo de uma mulher de 23 anos, e ao perceber o desconforto da suspeita, a guarnição revistou e localizou, dentro de um travesseiro da mulher, 14 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 12 kg de entorpecente. A autora relatou à guarnição que a droga entregue a ela na cidade de Bela Vista e que iria levar até Campo Grande e receberia a quantia de R$ 1.500 pelo transporte da droga.

A mulher foi presa e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Jardim, juntamente com o entorpecente apreendido para as providências cabíveis.

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