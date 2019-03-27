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Quem ganha é o cliente

Festa em comemoração ao 1º ano do Ypê Auto Posto de Nioaque terá diversas atrações

Vai rolar até competição de chopp por metro e ainda terá shows de artistas da terrinha

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/03/2019 às 18:02

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Há um ano, o Ypê Auto Posto iniciava suas atividades na cidade de Nioaque, distante apenas 90km de Aquidauana. Durante esse tempo, conquistou vários clientes pelos diferenciais no atendimento e qualidade dos produtos e serviços prestados aos consumidores. Dessa maneira, vale a pena a todos os clientes da região prestigiarem o estabelecimento nesta quarta-feira (27), dia do seu aniversário. Com diversas atrações, hoje terá a aguardada competição de chopp por metro, três food trucks no local, shows de Rangel e Gabriel Castilho e de Isabeli Moraes.

Por se tratar de um posto totalmente sustentável, o Ypê também distribuirá aos clientes kits com sementes de ipê, além de realizar sorteio de cerveja artesanal, erva da marca Ypê e contará com exposição de carros antigos, entre outras ações no local.

Um ano de inovação

Em meio à rota ecoturística em direção ao pantanal sul-mato-grossense, o Ypê Auto Posto, que fica no trevo da cidade, na BR-419, é o primeiro do gênero a ser totalmente sustentável em todo Mato Grosso do Sul, dotado de um mini gerador para geração de energia elétrica que abastece 100% as necessidades do local.

Márcio Cafure, dono do Ypê Auto Posto, também faz questão de oferecer diferenciais, como bom atendimento e happy hour na choperia todas às quintas-feiras, com música ao vivo. Além disso, o local conta com conveniência BR Mania e se preocupa com o bem-estar dos caminhoneiros, que têm à disposição um local específico de lazer e descanso.

“Nossa intenção é cativar tanto os motoristas, turistas e caminhoneiros que passam por aqui, quanto toda a população de Nioaque e região. Aguardamos a todos nesta grande festa”, convidou.

Mais informações pelo telefone (67) 3236-1808.

 

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