Prefeito de Nioaque vai a Brasília buscar melhorias para comunidades indígenas

Região
Na última terça-feira (09), o prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, cumpriu agenda em Brasília e se reuniu com o diretor de promoção ao desenvolvimento sustentável da Funai para buscar melhorias para as comunidades indígenas.
No dia 19 deste mês, onde há celebração do Dia do Índio, também se tornou feriado municipal após lei sancionada pela prefeitura em 2017 e aprovada na Câmara de Vereadores por unamidade.
Entre as melhorias, a Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano recebeu a construção de uma quadra poliesportiva. O governador Reinaldo Azambuja entregou a obra durante as festividades do aniversário de 170 anos de Nioaque, comemorado na segunda-feira, 08 de abril.
Saúde mental
Atividades voltadas aos servidores começaram na terça-feira; programação segue até sexta-feira com ações sobre saúde mental e valorização da vida
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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