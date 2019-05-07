Homem fica nervoso na frente da PM e é preso com revólver em Nioaque

Nioaque
A Polícia Militar de Nioaque prendeu na tarde de ontem um jovem de 25 anos por porte ilegal de arma de fogo.
Às 16h00, uma equipe de serviço realizava policiamento ostensivo e preventivo pela rua Retirada da Laguna, quando avistou um indivíduo que, ao perceber a viatura policial, demonstrou elevado nervosismo, levantando a suspeita de que pudesse haver algo de ilícito com o mesmo.
Imediatamente, os policiais procederam à abordagem e localizaram um revólver calibre .22, na cintura do autor. Indagado se possuía a documentação da arma de fogo, o indivíduo de 25 anos, relatou não possuir.
Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida, para as devidas providências.
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