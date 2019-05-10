Motorista tenta fugir da polícia e abandona veículos com mercadorias do Paraguai

Nioaque
Policiais militares apreenderam ontem (09) diversas mercadorias em um veículo Fox, de cor branca, sem documentações fiscais.
Conforme a polícia, o carro era conduzido por um homem de 40 anos e, durante as buscas, encontraram bebidas, pneus e celulares sem notas.
Em seguida, veículo Gol, de cor prata, tentou fugir até que o motorista abandonou o automóvel em meio à plantação de milho e fugiu a pé. No carro havia brinquedos diversos, cosméticos e bebidas.
O condutor do Fox foi liberado e os produtos de ambos os veículos e o Gol foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal.
Saúde mental
Atividades voltadas aos servidores começaram na terça-feira; programação segue até sexta-feira com ações sobre saúde mental e valorização da vida
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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