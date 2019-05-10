Motorista tenta fugir da polícia e abandona veículos com mercadorias do Paraguai

Policiais militares apreenderam ontem (09) diversas mercadorias em um veículo Fox, de cor branca, sem documentações fiscais.

Conforme a polícia, o carro era conduzido por um homem de 40 anos e, durante as buscas, encontraram bebidas, pneus e celulares sem notas.

Em seguida, veículo Gol, de cor prata, tentou fugir até que o motorista abandonou o automóvel em meio à plantação de milho e fugiu a pé. No carro havia brinquedos diversos, cosméticos e bebidas.

O condutor do Fox foi liberado e os produtos de ambos os veículos e o Gol foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal.