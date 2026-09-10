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Saúde mental

Nioaque inicia programação do Setembro Amarelo com ações de prevenção

Atividades voltadas aos servidores começaram na terça-feira; programação segue até sexta-feira com ações sobre saúde mental e valorização da vida

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/09/2026 às 07:25

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Prefeitura de Nioaque iniciou a programação do Setembro Amarelo / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque iniciou, nesta semana, a programação do Setembro Amarelo, campanha que chama atenção para a prevenção do suicídio, o cuidado com a saúde mental e a valorização da vida. A primeira atividade foi realizada na Semditec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo), na terça-feira (08), com o tema “Saúde mental, escuta e valorização da vida”.

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e reúne diferentes setores da administração em atividades direcionadas aos servidores. A proposta é criar espaços para informação, diálogo e escuta, além de incentivar a atenção aos sinais de sofrimento emocional e à busca por ajuda.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Souza, destacou que discutir saúde mental em diferentes ambientes é uma forma de ampliar o acesso à informação e fortalecer a prevenção.

“Falar sobre saúde mental é falar sobre cuidado e valorização da vida. Precisamos criar espaços onde as pessoas se sintam acolhidas para falar, ouvir e também buscar ajuda quando necessário”, afirmou.

O prefeito André Bueno Guimarães (PP) também ressaltou a importância de manter um olhar atento às pessoas e de incentivar uma rede de apoio dentro da comunidade.

“Cuidar das pessoas também é estar presente, saber ouvir e oferecer apoio. O Setembro Amarelo nos chama para esse olhar mais atento e humano”, destacou.

Programação

Na quarta-feira (09), as ações foram realizadas na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Agricultura.

Nesta quinta-feira (10), a programação segue na Secretaria Municipal de Saúde, às 07h30.

O encerramento ocorre nesta sexta-feira (11), com atividades na Secretaria Municipal de Esporte, às 07h30, e na Secretaria Municipal de Assistência Social, às 13h.

Ao longo da semana, as ações buscam reforçar entre os servidores a importância da escuta, do acolhimento e da procura por ajuda diante de situações de sofrimento emocional.

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