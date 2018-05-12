Nota de Falecimento de Wagner Oliveira

É com profundo pesar que o jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do mototaxista Wagner Oliveira, 66 anos, hoje (12) às 8 horas da manhã, no Hospital de Aquidauana. Wagner estava internado há dois dias e, por conta de complicações no intestino, não resistiu ao atendimento.

Conhecido na cidade por ser bastante prestativo, Wagner auxiliava a todos que precisavam dos seus serviços, de prontidão, e costumava fazer corridas mesmo fora da cidade, atendendo aos clientes na região do Pantanal. Seu ponto ficava na Rua Estêvão Alves Corrêa, em frente à rodoviária.