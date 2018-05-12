Nota de Falecimento de Wagner Oliveira

Homenagem
O mototaxista morreu em decorrência de complicações no intestino. Seu corpo será enterrado amanhã às 9 horas
É com profundo pesar que o jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do mototaxista Wagner Oliveira, 66 anos, hoje (12) às 8 horas da manhã, no Hospital de Aquidauana. Wagner estava internado há dois dias e, por conta de complicações no intestino, não resistiu ao atendimento.
Conhecido na cidade por ser bastante prestativo, Wagner auxiliava a todos que precisavam dos seus serviços, de prontidão, e costumava fazer corridas mesmo fora da cidade, atendendo aos clientes na região do Pantanal. Seu ponto ficava na Rua Estêvão Alves Corrêa, em frente à rodoviária.
Wagner havia comprado uma moto nova, uma Yamaha Crosser, há cerca de quatro meses, para trabalhar. O velório do mototaxista começa às 13 horas de hoje e deve ser enterrado amanhã (13) às 9 horas da manhã.
Amigos e familiares sentirão a ausência de Wagner, mas o tempo jamais fará esquecê-lo.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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