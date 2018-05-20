Nota de Falecimento de ‘Camilo do Alface’

É com muita tristeza que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Carlos Camilo à 1 hora da madrugada de hoje (20) em Campo Grande, depois de ter passado mal ontem à tarde em Anastácio. Foi levado ao hospital de Aquidauana e depois encaminhado à Capital. Após exames, os médicos constataram problemas no coração, mas Camilo não resistiu e faleceu.

José Carlos Camilo tinha dois filhos, Sebastião e Jaira, e era bastante conhecido na cidade por “Camilo do Alface”. Querido, entregava verduras nas lanchonetes e vários estabelecimentos da cidade.