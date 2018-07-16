Familiares e amigos se despedem de Giselle Gomes Leite nesta segunda-feira

Giselle foi casada por 30 anos com o funcionário da Sanesul de Aquidauana, Jader Lins Filho. Ela deixa três filhos, Rafael, que mora em Goiânia, Eduardo, que mora em Campo Grande e Guilherme que atualmente mora na Suíça, além de uma neta Allegra Leite Lins, filha de Guilherme.

Há 50 dias internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital El Kadri, em Campo Grande, Giselle Gomes Leite não resistiu e faleceu na madrugada desta segunda-feira (16), por volta das 3h20, em decorrência de um câncer no qual estava em tratamento desde 2016.

Formada em Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com pós-graduação em educação especial. Trabalhou por diversos anos na Pestalozzi de Aquidauana, Escola Marly Russo e em Campo Grande na Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) e na Escola Estadual José Ferreira Barbosa. Também pertenceu a fraternidade da loja maçônica CI

O quadro de Giselle infelizmente se agravou desde sua internação, no dia 26 de maio, em decorrência de um tumor na cabeça.

Despedida - O velório de Giselle será realizado na Capela Campo Grande, localizado na Rua 13 de Maio n. 4588 (em frente ao Comper São Francisco) em Campo Grande e o sepultamento está marcado para às 17 horas no Cemitério Parque das Primaveras, também na Capital.

A equipe do jornal O Pantaneiro deseja à família e amigos de Giselle os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Matéria atualizada às 14 horas para acréscimo de informação