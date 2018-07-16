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Familiares e amigos se despedem de Giselle Gomes Leite nesta segunda-feira

Bastante conhecida e querida em Aquidauana, Giselle não resistiu ao câncer e faleceu hoje

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/07/2018 às 11:20

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Há 50 dias internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do Hospital El Kadri, em Campo Grande, Giselle Gomes Leite não resistiu e faleceu na madrugada desta segunda-feira (16), por volta das 3h20, em decorrência de um câncer no qual estava em tratamento desde 2016.

Giselle foi casada por 30 anos com o funcionário da Sanesul de Aquidauana, Jader Lins Filho. Ela deixa três filhos, Rafael, que mora em Goiânia, Eduardo, que mora em Campo Grande e Guilherme que atualmente mora na Suíça, além de uma neta Allegra Leite Lins, filha de Guilherme.

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Formada em Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com pós-graduação em educação especial. Trabalhou por diversos anos na Pestalozzi de Aquidauana, Escola Marly Russo e em Campo Grande na Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) e na Escola Estadual José Ferreira Barbosa. Também pertenceu a fraternidade da loja maçônica CI

O quadro de Giselle infelizmente se agravou desde sua internação, no dia 26 de maio, em decorrência de um tumor na cabeça.

Despedida - O velório de Giselle será realizado na Capela Campo Grande, localizado na Rua 13 de Maio n. 4588 (em frente ao Comper São Francisco) em Campo Grande e o sepultamento está marcado para às 17 horas no Cemitério Parque das Primaveras, também na Capital. 

A equipe do jornal O Pantaneiro deseja à família e amigos de Giselle os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Matéria atualizada às 14 horas para acréscimo de informação

 

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