Falece de câncer Gabriel Medina de Andrade

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Gabriel Medina de Andrade, de 14 anos, filho de Cleiton Almeida de Andrade e Marcelina Medina da Silva. O adolescente lutava contra um câncer no esôfago desde fevereiro deste ano, mas não resistiu à doença e faleceu neste sábado (4) em decorrência do agravamento do seu quadro clínico.

O jovem estava internado há 21 dias no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. Conforme informações dos familiares de Gabriel, o adolescente começou a receber o tratamento quimioterápico, entretanto, não resistiu em consequencia à metástase da doença, que se espalhou para outros órgãos do seu corpo.