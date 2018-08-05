Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:27

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana em luto

Falece de câncer Gabriel Medina de Andrade

O jovem de 14 anos lutava contra a doença, mas não resistiu. Seu sepultamento será às 13 horas

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/08/2018 às 07:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Gabriel Medina de Andrade, de 14 anos, filho de Cleiton Almeida de Andrade e Marcelina Medina da Silva. O adolescente lutava contra um câncer no esôfago desde fevereiro deste ano, mas não resistiu à doença e faleceu neste sábado (4) em decorrência do agravamento do seu quadro clínico.

O jovem estava internado há 21 dias no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. Conforme informações dos familiares de Gabriel, o adolescente começou a receber o tratamento quimioterápico, entretanto, não resistiu em consequencia à metástase da doença, que se espalhou para outros órgãos do seu corpo.

Leia Também

• Nota de falecimento de Marino Alves dos Santos

• Nota de Falecimento de Elita Amélia Lopes

• Nota de falecimento de Ruberto Olagas

Muito querido na cidade, sobretudo pela comunidade católica, Gabriel recebia a torcida, mensagens de apoio e várias correntes de oração de amigos e familiares. O jovem estudava no 9º ano da Escola Estadual Cândido Mariano. 

Despedida - Gabriel está sendo velado desde às 2 horas da madrugada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bairro Alto, em Aquidauana.

O sepultamento está previsto para às 13 horas deste domingo (5), no Cemitério Municipal da cidade. 

Desejamos à família e amigos do jovem Gabriel os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Nota de Falecimento

Severino Adolfo Silva morre por coronavírus após 13 dias internado em Aquidauana

Nota de Falecimento

Hamilton Oliveira do Canto morre aos 53 anos vítima de coronavírus na Bahia

Nota de Falecimento

Morreu o engenheiro Douglas de Castro

Nota de Falecimento

Maria Saturnina Dias Negrão, a dona Cota, falece em Campo Grande

Publicidade

Nota de Falecimento

Alice Quirino falece aos 31 anos após parada cardiorrespiratória

ÚLTIMAS

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo