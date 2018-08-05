Falece de câncer Gabriel Medina de Andrade

Aquidauana em luto
O jovem de 14 anos lutava contra a doença, mas não resistiu. Seu sepultamento será às 13 horas
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Gabriel Medina de Andrade, de 14 anos, filho de Cleiton Almeida de Andrade e Marcelina Medina da Silva. O adolescente lutava contra um câncer no esôfago desde fevereiro deste ano, mas não resistiu à doença e faleceu neste sábado (4) em decorrência do agravamento do seu quadro clínico.
O jovem estava internado há 21 dias no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. Conforme informações dos familiares de Gabriel, o adolescente começou a receber o tratamento quimioterápico, entretanto, não resistiu em consequencia à metástase da doença, que se espalhou para outros órgãos do seu corpo.
Muito querido na cidade, sobretudo pela comunidade católica, Gabriel recebia a torcida, mensagens de apoio e várias correntes de oração de amigos e familiares. O jovem estudava no 9º ano da Escola Estadual Cândido Mariano.
Despedida - Gabriel está sendo velado desde às 2 horas da madrugada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bairro Alto, em Aquidauana.
O sepultamento está previsto para às 13 horas deste domingo (5), no Cemitério Municipal da cidade.
Desejamos à família e amigos do jovem Gabriel os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS