Dono de tradicional sapataria de Aquidauana falece neste sábado

Luto
O corpo de Vicente Montiel Fernandes será velado a partir das 10h30 na Pax Universal
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. Vicente Montiel Fernandes, neste sábado (20), às 6h40 no Hospital Funrural de Aquidauana.
Vicente tinha 73 anos e estava internado há 13 dias, mas não resistiu e faleceu de insuficiência hepática. Ele era muito conhecido na região por ser dono da Sapataria Majestade, localizada na Rua Bichara Salamene, há cerca de 45 anos.
Ele deixa 6 filhos e 8 netos. Um dos filhos disse à reportagem que deve continuar o ofício do pai, falecido neste sábado.
Seu corpo será velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, a partir das 10h30. O sepultamento está previsto para hoje (20), às 16h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos do senhor Vicente os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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